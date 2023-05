OvJ: ’OM heeft nooit overwogen om Taghi te laten ontvoeren of te doden’

Er komt een aparte openbare zitting waarop met Taghi zal worden gesproken over de ontstane situatie „die ook de rechtbank niet onberoerd laat”, aldus de voorzitter. Vorige week liet Taghi in een handgeschreven briefje aan de rechtbank weten dat hij voorlopig zijn eigen verdediging zal voeren. Hij is er nog niet in geslaagd om een nieuwe advocaat te vinden. De broers Mario en Mao R. die ook door Weski werden bijgestaan is dat inmiddels wel gelukt.

Taghi heeft al eerder laten weten dat hij de onderzoekswensen die Weski eerder indiende handhaaft. Wat het Openbaar Ministerie betreft wordt een van die wensen, het horen als getuige van elitemilitair Sil A., afgewezen. Sil A. zou door het OM zijn benaderd om Ridouan Taghi te ’neutraliseren’ in de periode dat die nog in Dubai zat.

Neutraliseren van Taghi

Volgens de officier van justitie heeft het OM „op geen enkele wijze en op geen enkel moment overwogen om Taghi te laten ontvoeren of doden.” Sil A. zou zijn wetenschap alleen van horen zeggen hebben en was zelf niet bij de bijeenkomst waarop iets dergelijks zou zijn besproken. Ook zijn commandant was er niet bij. In tegenstelling tot wat advocaat Ruperti eerder beweerde, kan de commandant dus evenmin bevestigen dat er over het neutraliseren van Taghi zou zijn gesproken, zei de officier.

Wel verklaarde de commandant eerder bij de militaire rechtbank in Arnhem dat Sil A. „vanwege zijn expertise was gevraagd om mee te denken over de aanhouding van Taghi.”

Advocaat Mark Dunsbergen van de andere hoofdverdachte in het Marengoproces, Saïd Razzouki, wil dat de Hoge Raad wordt gevraagd om een principiële uitspraak te doen over de kroongetuigenregeling.

Volgens Dunsbergen is in de huidige praktijk wel degelijk sprake van „koopgetuigen”, omdat de financiële kant van de inzet van kroongetuigen niet los kan worden gezien van de inhoudelijke kant. „Of er het etiket ’beschermingsmaatregelen’ op wordt geplakt, of niet: geld is geld. En juist voor kroongetuigen is die financiële prikkel van groot belang voor hun bereidheid om verklaringen af te leggen.”

Financiële beloning

Volgens Dunsbergen heeft de wetgever „een soort Bermudadriehoek” gecreëerd en is de getuigenbeschermingsmaatregel „een vrijplaats geworden voor het geven van een financiële beloning in ruil voor verklaringen.” Hij citeerde kroongetuige Nabil B. die zei dat hij „de Nederlandse Staat wilde uitknijpen tot de laatste cent.”

Het gevolg van de huidige regeling is volgens de advocaat dat kroongetuigen onbetrouwbaar zijn. Onlangs werd bekend dat een kroongetuige in een andere zaak, de zogeheten zwembadmoordzaak in Groningen, heeft gelogen. Achteraf bleek zelfs dat de politie en justitie al vanaf het begin twijfelden over zijn betrouwbaarheid. Er volgde echter geen onderzoek en er werd niets gezegd tegen de rechtbank. Op basis van onder meer zijn verklaringen werden drie verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig jaar.

In een andere zaak zag het OM af van het inzetten van een kroongetuige die in drie moordzaken belastende verklaringen aflegde. Volgens het Pieter Baan Centrum was deze Nidal S. „parasitair en manipulatief en heeft hij de neiging om onwaarheden te vertellen.”