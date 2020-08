Politiechef Utrecht: ’We laten relschoppers niet los’

Politiechef Martin Sitalsing (kleine foto) over de relschoppers in Utrecht: „We laten ze niet los. Ik ben voor een persoonsgerichte aanpak. Intensief begeleiden en volgen, er echt dicht bovenop zitten.” Ⓒ ANP/HH

Utrecht - De ongeveer 45 opgepakte relschoppers die in de afgelopen dagen voor ongeregeldheden zorgden in Utrecht, hebben vrijwel allemaal een Marokkaanse afkomst en zijn tieners en twintigers. Straffen alleen is niet voldoende. Intensieve begeleiding moet voorkomen dat ze verder afglijden.