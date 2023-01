Qatargate: Eva Kaili blijft in de cel

De voormalige tv-ster is de meest prominente verdachte in de affaire. Haar advocaten hebben nog 24 uur de tijd om in beroep te gaan. Op de dag van haar arrestatie werden de Kaili’s betrapt met een grote hoeveelheid bankbiljetten. Haar vader werd aangetroffen in een Brussel hotel met een koffer vol cash. Na een paar dagen tellen kwamen agenten tot een optelsom van ruim 600.000 euro. Het gaat vermoedelijk om smeergeld van Qatar. De woestijnstaat zou hebben geprobeerd op het Europees Parlement te beïnvloeden met euro’s en dure geschenken.

Kaili klaagt ondertussen over de omstandigheden in de gevangenis van het Brusselse Haren. Haar advocaten zijn woedend over de situatie en spreken van ’folterpraktijken’.

Naast Kaili heeft justitie nog twee andere Europarlementariërs in het vizier. Deze sociaaldemocraten, de Italiaan Andrea Cozzolino en de Belg Marc Tarabella, zijn vanwege hun parlementaire onschendbaarheid nog geen officiële verdachten. De Belgische justitie heeft gevraagd om hun immuniteit op te heffen. Het Europees Parlement stemt hier volgende maand over. Woensdag heeft de Parti Socialiste Tarabella officieel uit de partij gegooid.

De vermoedelijke spil in de corruptiezaak, ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, treedt inmiddels op als kroongetuige. In ruil voor strafvermindering helpt de linkse Italiaan justitie met het onderzoek.