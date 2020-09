Bestuurder die inreed op mensen, verliet eerder boos het café

Volgens getuigen waarmee de politie sprak, had de bestuurder van de auto kort daarvoor boos het café in de Sint Bavostraat verlaten.

Het incident gebeurde rond half zes in de ochtend. De automobilist reed in op bezoekers van de pub. Eén gewonde is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de straat lagen enkele vernielde fietsen. Het is niet duidelijk of er op het moment van de aanrijding ook personen op die fietsen zaten.

De auto heeft vermoedelijk op meerdere plekken schade. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het gezochte voertuig is mogelijk een donkere stationwagen.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952