Meisje (15) gebruikt xtc op school

Dat blijkt uit een brief die de school de ouders heeft gestuurd. Het meisje uit Sint-Michielsgestel is geschorst, meldt het Brabants Dagblad.

Ze kwam buiten school aan het pilletje via 'een vriend' om te gebruiken tijdens een schoolgala volgende week zaterdag. Omdat ze wilde weten hoe de drug zou vallen, probeerde ze dinsdag tijdens de pauze alvast een stukje pil. Toen dat geen effect leek te hebben, nam ze nog een stukje.

Dit had dermate veel effect dat de docent in haar klas merkte dat er iets vreemds aan de hand was. Bij de conrector ontkende het meisje nog, maar toen haar moeder haar kwam ophalen, bleek dat ze xtc had gebruikt.

Ze werd onmiddellijk geschorst, maar donderdag mocht de eindexamenleerlinge weer op school komen om zich voor te kunnen bereiden op de toetsweek.