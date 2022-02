Kiev: twee soldaten omgekomen door artillerie separatisten

Het geweld tussen beide partijen is volgens waarnemers de afgelopen tijd flink toegenomen. Zowel de rebellen als het leger beschuldigen elkaar ervan het bestand in de regio te overtreden.

Het regeringsleger en de separatisten zijn sinds 2014 in Oost-Oekraïne verwikkeld in een burgeroorlog die meer dan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het vredesproces werd in 2014 en 2015 in gang gezet met akkoorden die werden gesloten in de Belarussische hoofdstad Minsk.

De situatie bij de grens tussen Oekraïne en Rusland blijft schimmig en grimmig. Volgens diplomatiek expert Robert van de Roer zijn de Navo-landen opvallend sterk verenigd, maar blijft de grote vraag wat Poetin nu precies van plan is.

Minsk-akkoorden

Onderdeel van die akkoorden was een staakt-het-vuren, maar dat wordt vrijwel dagelijks geschonden. Over de naleving van de zogenoemde Minsk-akkoorden werd vorige week urenlang overleg gevoerd door Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk. Dat leverde geen resultaat op.

Recent zijn de spanningen in de regio flink toegenomen door de dreiging van een Russische inval. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) rapporteerde vrijdag meer dan 1500 schendingen van het staakt-het-vuren. Dat is het hoogste aantal dit jaar. Het ging om 591 schendingen in de regio Donetsk en om 975 in het naburige Loegansk, die deels in handen zijn van de pro-Russische separatisten.

De separatisten zouden volgens Kiev zware artillerie hebben ingezet. Zij beschuldigen de regering er op hun beurt van de afspraken niet na te leven. Bij een granaataanval vanaf Oekraïense zijde zou zaterdag een waterleiding in Donetsk zwaar zijn beschadigd. En tijdens een bezoek aan de frontlinie ontploften er mortiergranaten in de buurt van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Denis Monastirski. Rusland maakte melding van granaten die net over de grens schade zouden hebben aangericht.