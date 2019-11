’Grieks schip veroorzaakte olielek Brazilië’

De politie vermoedt dat het schip de olie lekte op zo’n 700 kilometer voor de Braziliaanse kust. Waarschijnlijk gebeurde dat tussen 28 en 29 juli, nadat het schip een tussenstop had gemaakt in Venezuela.

Aan de hand van satelliet- en navigatiedata kon de politie aantonen dat het verdachte schip als enige in de buurt was van het gebied waar de olie in zee terechtkwam.

De Braziliaanse politiediensten voeren huiszoekingen uit bij adressen die gelieerd zijn aan een Grieks bedrijf. Voor verder onderzoek naar het schip, zijn bemanning en het Griekse bedrijf is hulp gevraagd aan Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie.

Sinds september spoelde olie aan op 94 Braziliaanse steden. Tientallen dieren gingen dood door de milieuramp. 2000 ton aan olieresten is inmiddels opgeruimd.