Constant pijn in rechterheup

Ik heb al ruim een half jaar een ontsteking in de slijmbeurs van mijn rechter heup. Gedurende deze periode heb ik viermaal een injectie van mijn huisarts gekregen en vervolgens ben ik tweemaal in het ziekenhuis met begeleiding van een Echo door een Radioloog geprikt. Dit om de juiste plaats van de slijmbeurs te kunnen bepalen. Na elke injectie was ik 2 tot 3 weken pijnvrij, maar telkens begon het daarna weer behoorlijk pijn te doen. Momenteel dus ook. Ik vraag mij af of dit zo oneindig kan doorgaan? En of er mogelijk alternatieven zijn om mij van de klacht af te helpen? Geprikt is er steeds met de volgende medicamenten: Lidocaini 10 mg en Kenacort A10 inj 1 ml 40 mg.

T. Koenraads (77)

----

Wat u daar beschrijft is iets wat op uw leeftijd heel veel voorkomt: pijn in de flank aan de buitenzijde van het bovenbeen die tijdelijk reageert op een injectie. De diagnose slijmbeursontsteking wordt dan al snel gesteld. Als je echter in de diepte zou kijken, dan zou je niets vinden wat ook maar een beetje op een ontstoken slijmbeurs lijkt.Om die reden is er bij veel mensen die vergelijkbare klachten hebben verder gezocht. Bij dat verderzoeken, de 'workup', hoort ook het maken van een foto van de lage rug, de lendenwervels. Het is eerder regel dan uitzondering dat er op een of meerdere niveaus in dit gebied sprake is van slijtage. Als de zenuw die het gebied van uw flank bestuurt daar nu vlak langs loopt kan deze zenuw last hebben van de onregelmatige vorm van de lendenwervel, zeg maar de slijtage.Ook in uw geval is het daarom aannemelijk dat de oorzaak van de klachten in de lage rug is gelegen en niet zozeer in de flank/heupregio. Een goede volgende stap zou een bezoek aan een orthopedisch chirurg kunnen zijn om deze veel voor komende oorzaak uit te zoeken. Als daar het probleem ligt kan worden gekeken of en wat daar aan te doen is.Michiel van Trommel