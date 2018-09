'Ebolacrisis heeft keerpunt bereikt'

Zo werden in Liberia vorige week slechts acht nieuwe gevallen gemeld. In een week in september registreerde dat land nog een recordaantal van vijfhonderd gevallen. Volgens de functionarissen zijn de cijfers op dit moment het meest hoopvol sinds het uitbreken van de epidemie.

De WHO blijft aandringen op voorzichtigheid. Het blijft bijvoorbeeld nodig om iedereen te achterhalen die met ebolapatiënten in aanraking is geweest.

Volgens de jongste cijfers van de WHO zijn 21.724 gevallen vastgesteld en zijn er 8.641 mensen aan het virus overleden. Liberia, Guinee en Sierra Leone zijn de drie landen met de meeste slachtoffers.