Dodelijke ’Facebook-xtc’ duikt op in Belgisch Limburg

Foto ter illustratie. Niet de gevaarlijke pil uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

AMSTERDAM - De politie in Belgisch Limburg waarschuwt voor een gevaarlijke xtc-pil (zie foto onder) die in de regio is opgedoken. Recentelijk is nog iemand aan zo’n pil overleden.