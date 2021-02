Brandstichters teststraat Urk in Opsporing Verzocht

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken. Tientallen Urkers gingen de straat op uit protest tegen de avondklok, die op die avond voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein. Pas later werd de sfeer grimmiger.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk zag zijn vissersdorp wereldnieuws worden na een fel coronaprotest. Ⓒ ANP RAMON VAN FLYMEN

Maandag 1 februari werd een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting. Hij kwam twee dagen later weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak, meldt de politie in Flevoland.

De gemeente, de GGD, justitie en politie spraken schande van de vernieling. Na de ongeregeldheden zetten jongeren in Urk een actie op touw om geld in te zamelen voor een nieuwe teststraat. Het streefbedrag van 10.000 euro was binnen enkele dagen al binnen.

Een 25-jarige man uit Eindhoven is dindagmorgen in zijn huis aangehouden. Hij zou hebben meegedaan aan de rellen van 24 januari en ook betrokken zijn geweest bij het plunderen van de Jumbo, maakte de politie bekend. Een 18-jarige huisgenoot van de man moest ook mee naar het bureau omdat hij de agenten beledigde.

De man werd opgemerkt omdat hij tijdens de rellen filmpjes maakte en die op social media postte. Ook zocht hij begin februari in media de publiciteit. De vele beelden zetten de politie op het spoor van de man.

Toen de politie de man dinsdagochtend wilde oppakken, zette hij het op een lopen richting de achterdeur, maar de politie wachtte hem daar op. Daarop sloot de man de deuren af en verstopte hij zich achter een bank op de tweede verdieping. Agenten vonden hem echter en namen hem mee naar het bureau.

Bekijk ook: Fonds voor ondernemers met schade door coronarellen

Ook Rotterdamse politie verspreidt beelden

De politie in Rotterdam heeft eerder op internet de eerste beelden verspreid van verdachten die vorige week maandag betrokken waren bij de rellen en plunderingen in de stad. De mannen worden gezocht voor openlijke geweldpleging, diefstal, vernieling en brandstichting.

Het gaat om verdachten die betrokken waren bij vernielingen en plunderingen bij het politiebureau aan het Sandelingplein, een supplementenwinkel op de Groene Hilledijk en een supermarkt op de Beijerlandse Passage en brandstichtingen op de Groene Hilledijk.

Het gaat om veertien verdachten. Volgende week worden nieuwe beelden van andere relschoppers openbaar gemaakt. Daar zitten mogelijk ook minderjarigen tussen. De politie roept de verdachten op zich te melden om te voorkomen dat hun foto’s worden getoond in opsporingsprogramma’s op televisie of op schermen in Rotterdam.

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid werden vernielingen aangericht aan zeventien winkels, waarvan er zeven werden geplunderd. De schade door de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in Rotterdam bedraagt bijna 300.000 euro, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag op Radio Rijnmond.