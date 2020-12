„Het is hier zoals in alle vissersdorpen”, zegt Jack van Sandijk uit Bunschoten. Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Amsterdam - Nederland blijft maar worstelen met corona. Waar we tijdens de eerste golf relatief snel de ergste brandhaarden uitgedoofd hadden, duiken er nu voortdurend nieuwe op. Zo is het vooral in de regio Twente, Bunschoten en Urk raak. „Mensen blijven hier een ’baakkie’ doen, corona of niet.”