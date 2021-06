Neergestort sportvliegtuig bij A50 Apeldoorn geborgen

Het vliegtuigje kwam vrijdagochtend terecht in een greppel naast de A50 ter hoogte van het gehucht Beemte-Broekland. Alle achttien inzittenden, een piloot en zeventien parachutisten, bleven ongedeerd. Het vliegtuig zou hebben gekampt met motoruitval. De piloot kon het na een glijvlucht veilig aan de grond zetten.

Er is wat kerosine uit het vliegtuig gelekt. Zaterdag worden de berm en de greppel schoongemaakt. Daarvoor wordt een rijstrook van de A50 afgezet.

Het is nog niet bekend waarom de motor van het vliegtuig is uitgevallen. Het vliegtuig, met vliegtuigregistratienummer PH-FST, is een Cessna 208; een eenmotorig passagiers- en transportvliegtuig dat door parachutisten vaak gebruikt wordt. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar de oorzaak van de noodlanding.

Skydive Teuge is volgens de manager geschrokken, maar „we zijn ook verheugd dat iedereen ongedeerd is uitgestapt, op eigen kracht.”

Ⓒ News United

Ⓒ Persbureau Heitink

Vanwege het incident was de A50 van Arnhem naar Zwolle dicht bij Apeldoorn-Noord. In beide richtingen stond file, meldt de ANWB. Verkeer richting Apeldoorn kon bij knooppunt Beekbergen omrijden via Amersfoort (A1, A28).

Heeft u iets gezien van deze noodlanding? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of app naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952