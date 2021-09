’Voetballer ligt uren op stoep van ziekenhuis te vergaan van de pijn’

In een ingezonden brief in RegioNieuws Hoogeveen staat het incident uitgebreid beschreven. Toen de jongen viel, belde de aanwezige EHBO van de voetbalclub de hulpdiensten. „De ambulance kon echter niet komen omdat men de geblesseerde speler van het veld had gedragen”, staat in de brief.

Daarom moest de speler in een busje van een van de supporters naar de spoedeisende hulp worden gebracht. Daar zou een arts op hem wachten, maar eenmaal aangekomen bij het ziekenhuis bleek niemand aanwezig. Na uren wachten, kreeg de jongen te horen dat er pas plek rond 15.30 uur was. „Het slachtoffer lag inmiddels al geruime tijd te vergaan van de pijn op de stoep voor het ziekenhuis’’, aldus de ingezonden brief.

’Niet aangemeld voor spoedeisende hulp’

Volgens woordvoerder Kikkers is de huisartsenspoedpost gewoon open. Alleen de basisspoedpost is momenteel gesloten. „Ik heb navraag gedaan. Deze meneer is niet aangemeld voor onze spoedeisende hulp bij locatie Emmen. Hij moest waarschijnlijk bij de huisartsenspoedpost in Hoogeveen zijn. Maar of het daar op dat moment druk was, dat weet ik niet.”

Kikkers vervolgt: „Het belangrijkste is dat mensen niet uit zichzelf naar het ziekenhuis gaan, maar ze moeten contact opnemen met 112 of hun huisartsenpost. Aan de telefoon kan namelijk afgewogen worden welke zorg op dat moment nodig is en waar de patiënt het beste geholpen kan worden.”

Volgens de ingezonden brief zou de jongen uiteindelijk naar een ziekenhuis in Meppel zijn gebracht. Kikkers: „Of hij wel of niet naar Meppel is gegaan, dat weet ik niet.’’