Bloedige loopgravenstrijd Rusland en Oekraïne broeden op offensief: ’Poetin is er totale oorlog van aan het maken’

Oekraïense soldaten aan het werk bij de bevroren loopgraven niet ver van Soledar, waar hevig werd gevochten. Ⓒ ANP/HH

De oorlog in Oekraïne is deze winter een bloedige loopgravenstrijd. Meter voor meter, huizenblok voor huizenblok wordt in de Donbas gevochten. Vorige week behaalde Rusland een zeldzame overwinning: de verovering van Soledar, een mijnstadje met vroeger zo’n 10 duizend inwoners. Maar beide landen broeden op een offensief in de lente. Wat hebben Rusland en Oekraïne in petto?