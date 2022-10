Hoogeveen huisvest ’aso-azc’ nog vijf jaar langer

Het besluit van vrijdagmiddag wordt genomen terwijl de Inspectie Justitie en Veiligheid nog met een rapport moet komen over de htl, in de volksmond ’aso-azc’. Volgens een betrokkene zijn de bevindingen ’niet vleiend’.

Sinds februari 2015 doet voormalig gevangenis De Grittenborgh dienst als asielzoekerscentrum, aanvankelijk voor 1.100 asielzoekers. In de beginjaren ondervond de omgeving veel overlast van de azc-bewoners, zoals winkeldiefstal en intimidatie.

Sinds begin 2020 werd het aantal asielzoekers naar beneden gebracht naar zo’n 800 en kwam er een streng en sober regime in de htl voor 30 tot 50 asielzoekers die in de gewone opvang rotzooi trappen, maar van wie de vergrijpen net niet ernstig genoeg zijn om strafrechtelijk te vervolgen. Ze volgen er een gedragstraining van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hoewel asielzoekers in de htl geregeld wegliepen voordat ze het programma hadden doorlopen, ziet de gemeente de htl als succes. De overlast nam namelijk flink af.