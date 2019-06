Rechters trekken zich terug om blunder met briefje

Op het briefje – dat per ongeluk in het dossier terechtkwam – maakt een van de raadsheren een opmerking over de zaak.

De 58-jarige verdachte uit Amersfoort zou afgelopen dinsdag terechtstaan in verband met een hoger beroepszaak tegen een veroordeling in 2016. Toen werd hij door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk wegens belaging van zijn ex-vriendin en mishandeling van een bouwmarktmedewerkster.

Daarnaast werd de man veroordeeld wegens belaging van een advocatenkantoor. De ex van de man was daar cliënte. Op een dag belde hij volgens een van de werknemers ongeveer honderd keer. Het kantoor kwam die dag amper meer toe aan de normale werkzaamheden.

Onenigheid

Vanwege onenigheid tussen de verdachte en zijn advocaat, stopte de laatste onlangs met zijn werkzaamheden voor de man. Daarom vroeg de verdachte een kopie van zijn volledige dossier op. Tussen die papieren zat het briefje. Wat er precies op stond, wil een woordvoerster van het hof niet zeggen, omdat de zaak nog loopt.

„Een raadsheer heeft een notitie gemaakt”, aldus de woordvoerster. Raadsheren maken vaker notities over de stukken of over de zaak. „In dit geval is dat ongelukkigerwijs blijven zitten.”