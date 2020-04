Onderzoek onder kinderen kost meer tijd

Eerder kondigde het kabinet aan dat het onderzoek onder kinderen in Noord-Brabant drie weken zou duren. De resultaten zouden dan deze week beschikbaar komen. Eerder werd al duidelijk dat het onderzoek niet direct kon starten. Nu zorgt de opzet van het onderzoek dat er nog meer tijd nodig is. Inmiddels verwacht De Jonge de eerste resultaten van het RIVM pas eind april te kunnen melden.

Het onderzoek speelt een belangrijke rol in de vraag of scholen weer open kunnen. Uit de brief van De Jonge blijkt dat er inmiddels ook buiten Brabant wordt onderzocht. In totaal worden honderd gezinnen waar iemand besmet is onder de loep genomen in meerdere provincies.

„We willen graag precies weten wat de rol van kinderen is bij het doorgeven van het virus aan anderen. Ook willen we meer te weten komen over het verloop van de ziekte”, legt De Jonge uit. Het RIVM verzamelt onder andere informatie over hoe lang mensen klachten hebben, hoe lang het duurt om te herstellen en hoe mensen afweer tegen het virus opbouwen.

Duurt lang

De Jonge heeft ook uitleg gegeven waarom het zo lang duurt. Dit heeft vooral te maken met de duur van het onderzoek bij besmette personen. Iemand die besmet is krijgt zo snel mogelijk bezoek van een verpleegkundige. „Dan worden neus-, keel- en bloedmonsters verzameld. Het gezin houdt vervolgens een maand lang hun klachten bij. Als een gezinslid ziek wordt, neemt een verpleegkundige monsters af en wordt bekeken of deze persoon ook COVID-19 heeft”, legt De Jonge uit.

Op twee vaste momenten na het eerste huisbezoek, na twee tot drie en na vier tot zes weken, worden van het hele gezin monsters genomen. „Het verwerken van de resultaten gebeurt zes weken nadat alle gezinnen het eerste huisbezoek hebben gehad.”

