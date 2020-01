Nederlandse donaties voor Australië naar 2,4 miljoen

Het Rode Kruis helpt inwoners van de getroffen gebieden onder meer in ruim honderd evacuatiecentra. Mensen krijgen naast eerste levensbehoeften als voedsel, water en toiletartikelen psychosociale hulp. Australiërs die alles zijn kwijtgeraakt in de vuurzee, kunnen financiële steun krijgen om de spullen te kopen waar ze de grootste behoefte aan hebben.

WNF richt zich op hulp aan gewond geraakte dieren en natuurherstel in leefgebieden van koala’s en andere wilde dieren die in de as zijn gelegd. Het gebied dat de afgelopen maanden door de uitzonderlijk felle natuurbranden is verwoest, is al 2,5 keer zo groot als Nederland: 10 miljoen hectare. Het Australische WNF schat dat een miljard dieren (zoogdieren, vogels en reptielen) zijn omgekomen.

De branden hebben al zeker 29 mensen het leven gekost.

