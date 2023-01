5-jarige jongen in hoofd geraakt door pijl, Australiër (53) opgepakt

Het kind raakte zondagavond gewond toen hij thuis in de achtertuin aan het spelen was. De toestand van de jongen is stabiel, aldus de politie maandag. Hij werd eerst door ambulancepersoneel geholpen en daarna voor verdere behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.

Het incident vond plaats in Wingham, 330 kilometer ten noorden van Sydney. De 53-jarige verdachte werd kort daarna aangehouden in een nabijgelegen woning. Over de toedracht van het incident is niets bekendgemaakt. De politie meldt dat de man op borgtocht is vrijgelaten en later deze maand voor de rechter moet verschijnen.