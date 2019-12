Verdachten liquidatieproces Marengo blijven vast

Met die beslissing kwam een eind aan een tweedaagse inleidende zitting die voor het eerst na de moord op advocaat Derk Wiersum weer openbaar was. De zaak tegen de 17 verdachten onder wie de voortvluchtige Ridouan Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki, vond plaats in het extra beveiligde justitieel complex op Schiphol, waar in maart ook het MH17-proces van start gaat.

Rechters, officieren van justitie, en voor het eerst ook advocaten, mochten in verband met hun veiligheid via een andere ingang naar binnen dan pers en publiek. Aan media werd dringend verzocht geen namen van rechters en officieren te noemen, en aan tekenaars om ze niet herkenbaar af te beelden. De extra maatregelen vloeien direct voort uit de moord op Wiersum, die de advocaat van de kroongetuige in het proces Nabil B. was.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman over de zitting van donderdag:

Nieuwe liquidatie

Hoe nodig ze zijn bleek donderdagavond eens te meer toen vlak na afloop van de zitting in Amstelveen de 39-jarige Marokkaanse crimineel Rachid Kotar werd doodgeschoten voor de ogen van zijn 4-jarig kind. Hij zou behoren bij een criminele organisatie die op voet van oorlog is met de groep rond Ridouan Taghi. Dezelfde Taghi die er ook van wordt verdacht de opdrachtgever te zijn van de moorden waarover Marengo gaat, en voor de moord op advocaat Wiersum en de broer van de kroongetuige vorig jaar.

Officieel heeft kroongetuige Nabil B. nog steeds geen nieuwe raadsman, sinds zijn tweede advocaat zich terugtrok. Advocate Bénédicte Ficq vroeg de kroongetuige die de zitting vanaf een geheime locatie volgde, of hij ook bereid is om mee te werken aan verhoren zonder bijstand van een advocaat. Zij vindt dat de zaak zich anders voor de andere verdachten te lang dreigt voort te slepen. „Ik hou alle opties open”, antwoordde Nabil B.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de inhoudelijke behandeling van de omvangrijke strafzaak in het najaar kan beginnen.

