Nieuw-Zeelanders gewaarschuwd na aardbevingen

In het zuidoosten van Azië en in Oceanië zijn woensdag onder de zeebodem twee aardbevingen geweest. De zwaarste met een kracht van 7,7 was ongeveer 400 kilometer verwijderd van de Franse Loyaliteitseilanden die ten oosten van Nieuw-Caledonië liggen. Op tal van eilanden in de Stille Oceaan is een tsunamiwaarschuwing uitgegaan naar aanleiding van deze beving, maar berichten over vloedgolven of schade zijn er vooralsnog niet. Ook op eilanden voor de kust van Australië wordt gelet op tsunami’s.

Circa 30 kilometer onder de zeebodem ten zuidwesten van het Indonesische eiland Sumatra beefde de aarde ook met een kracht van 6,2 volgens het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC).