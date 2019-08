Kat zonder kop en staart, ingewanden liggen op fietspad

De politie trof het verminkte dier aan na een melding vrijdagavond. Het beestje was in een doos gelegd, meldt Hart van Nederland. De afgesneden kop, staart en ingewanden lagen op het fietspad. „Ik heb in de jaren dat ik dit werk doe nog nooit zoiets gezien”, zegt handhaver Jeff tegen het programma.

Een opvallend detail is dat naast de doos ook een paar werkhandschoenen werden gevonden. Wie verantwoordelijk is voor het incident is niet duidelijk. „Welke gek haalt dit in zijn hoofd”, vraagt de boa uit Moerdijk zich hardop af op Twitter. Wel meldt zich een vrouw op datzelfde platform die claimt de kat eerder op de dag van de weg te hebben gehaald. „Deze kat was niet uit elkaar gerukt, iedereen is erover heen gereden want hij lag midden op de weg”, schrijft zij.