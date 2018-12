Wie heeft de originele Renoir? Trump of het Chicago Art Museum?

Het museum claimde donderdag dat zij toch echt de échte versie van het schilderij van kunstenaar Pierre-Auguste Renoir aan de muren hebben hangen. „We zijn blij dat die van ons echt is”, aldus woordvoerster Amanda Hicks tegen Chicago Tribune.

Tim O’Brien, de biograaf van Trump, vertelde de president in 2005 dat hij het origineel helemaal niet thuis heeft hangen. O’Brien zag het kunstwerk en vroeg er uit nieuwsgierigheid naar. ’The Donald’ verklaarde vervolgens ’dat het een orginele is’. „Nee, Donald, dat is niet zo”, aldus de biograaf.

Two Sisters (On the Terrace), 1881, Pierre Auguste Renoir. Ⓒ Hollandse Hoogte

Trump Tower

De volgende dag, toen ze samen in het vliegtuig zaten, begon Trump er weer over. Maar hij deed net alsof hij het gesprek van een dag ervoor niet gehoord had. „Wist je dat dit een originele Renoir is?” zei hij tegen O’Brien. Die besloot vervolgens er maar niet op in te gaan.

Jaren later vond het schilderij zijn weg in de Trump Tower in New York en was het meerdere malen in beeld tijdens de presidentsverkiezingen. „Ik weet zeker dat als hij mensen rondleidt, hij zegt dat hij het origineel heeft”, aldus O’Brien in een podcast van Vanity Fair.