Na het weekend barst de herfst los

Na een drogere en zonnigere zondag slaat het weer maandag drastisch om. Vanuit het noordwesten trekt een regenzone naar het zuidoosten, waardoor vooral in de ochtend en ook nog een deel van de middag buien kunnen vallen. Tijdens de ochtendspits krijgt het westen als eerste met intensieve regenval te maken. Vooral in de Randstad kan de vertraging door files snel oplopen bij regenachtig weer. In het oosten is het dan overwegend bewolkt met wat lichte regen of motregen.

Ruitenwissers

Tijdens de ochtendspits kan het met name in het westen fel gaan regenen. Het is mogelijk dat het plaatselijk zo heftig zal regenen dat de ruitenwissers het even zwaar krijgen. Daarnaast is er kans op aquaplaning, met name op wegen waar spoorvorming is ontstaan.

Niet alleen de regen speelt het verkeer parten, ook de wind zwelt maandag aan. Boven land wordt de wind matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt windkracht 6 of 7 verwacht en is kans op windstoten rond 75 km/uur. De temperatuur zal op maandag niet boven de 15 graden uitkomen.

Fris

Op dinsdag en woensdag blijft het weer onstuimig en nat. Naast buien wordt onweer of hagel ook niet uitgesloten. De temperatuur zakt iets onder het gemiddelde voor het jaar. De komende dagen kunnen met een temperatuur van 13 tot 15 graden vrij fris aanvoelen.