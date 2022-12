Onderzoek wijst uit: Hebe en Sanne kwamen om door noodlottig ongeval

Dagenlang hield de vermissing van het tweetal Nederland in zijn greep. Het duo verdween op maandag 17 oktober nadat Sanne het meervoudig gehandicapt meisje had opgehaald van een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Twee dagen lang ontbrak ieder spoor van hen. De politie stuurde een Amber Alert uit.

De politie, het Veteran Search Team en honderden vrijwilligers zochten op vele locaties in de omgeving naar het duo. Twee dagen later werden Sanne en Hebe gevonden bij knooppunt Empel (A59/A2). Het tweetal was overleden.

Verkeersspecialisten van de politie deden uitgebreid onderzoek naar hoe de wagen van Sanne in een flauwe bocht van de weg was geraakt en uiteindelijk in het water terecht was gekomen. Al kort na de ontdekking hield de politie rekening met een noodlottig ongeval. Verder onderzoek heeft dat bevestigd.

Verdachte

Sanne werd eerder door de politie als verdachte aangemerkt toen het tweetal verdween. „Van die verdenking is geen enkele sprake meer. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook besloten tot een sepot waaruit nu blijkt dat Sanne toen ten onrechte als verdachte is aangemerkt”, aldus de politie Brabant.

De families van Sanne en Hebe stelt dat het nog steeds onduidelijk is wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en hoe het ongezien kon gebeuren. „Dat maakt dat we het nog niet volledig kunnen bevatten. Wij zullen door moeten met onze levens waarin we onze dochters voor altijd zullen missen. We moeten door zonder Sanne’s altijd brede glimlach en liefdevolle aandacht voor iedereen om haar heen. Ze had nog zoveel mooie plannen. Hebe heeft in haar korte leven heel veel mensen geraakt, hen iets geleerd en pure liefde gegeven. We zullen zonder ons bijzondere kindje en zusje moeten leven”, aldus de families in een verklaring.

’Dankbaar voor volharding’

De ouders van Sanne en Hebe willen daarnaast hun dankbaarheid tonen voor alle steun en medeleven die ze hebben gekregen. „Toen onze zo geliefde Sanne en Hebe vermist bleken, was onze angst, onzekerheid en verdriet enorm. Buiten zochten onze vrienden, familie, bekenden, maar ook mensen die we niet kenden, met honderden tegelijk in weilanden, duinen en bossen. De politie, brandweer, speciale eenheden, veteranen en alle anderen sliepen nauwelijks en waren vastberaden Hebe en Sanne te vinden. Dat ze dat deden, zo massaal, raakt ons diep. Wat zijn we dankbaar voor de volharding die ze toonden.”

De families vervolgen: „Ons verdriet is groot, maar we voelen ons gedragen door onze familie en vrienden, door de mensen in ons dorp, door zoveel mensen in dit land en zelfs daarbuiten. Wij voelen de liefde en behoefte om ons te troosten, door de bloemenzee bij het HebeHuis, de knuffels, tekeningen en gedichten. Door de honderden kaarten en brieven die we ontvingen en nog steeds ontvangen.”