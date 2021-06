Klopjacht op daders schietpartij Amsterdam

Het slachtoffer raakte gewond, maar is aanspreekbaar, meldt een woordvoerder van de politie.

Klopjacht

Het schietincident gebeurde iets na 15.00 uur op de Juliana van Stolbergstraat in de wijk Bos en Lommer. De omstandigheden zijn nog onbekend. „We zijn nu op zoek naar de daders”, zegt een politiewoordvoerder. „En we doen onderzoek op de plek van het incident.”

Via Burgernet wordt een oproep verspreid om uit te kijken naar vier verdachten, in grijze en blauwe joggingbroeken. Twee van hen zouden een petje dragen. „Het exacte aantal daders is nog niet helemaal duidelijk, daar doen we nog onderzoek naar”, verklaart een woordvoerder.

Wapen

Of de daders gevaarlijk worden geacht? „We gaan ervan uit dat ze nog in het bezit zijn van een vuurwapen, dus roepen op hen niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.” Iedereen die iets heeft gezien of gehoord, of beelden heeft, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.

Tips? Ook wij komen graag met u in contact via de onze WhatsApp-tiplijn, 0613650952.