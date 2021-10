Kabinet: aanslag op moskee Kunduz grove schending van mensenrechten

„Aanvallen op burgers, die gebruikmaken van hun recht om vrij hun geloof te belijden, schenden fundamentele mensenrechten en het internationaal humanitair recht”, aldus de tweet. Nederland is jaren in de provincie Kunduz aanwezig geweest als onderdeel van een ISAF-missie. Die was erop gericht om de rechtsstaat te versterken, onder meer door politiemensen op te leiden.

Bij de zelfmoordaanslag van vrijdag vielen ruim vijftig doden en vele tientallen gewonden. Doelwit was een sjiitische moskee waar mensen bijeengekomen waren voor het vrijdaggebed. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De terreurbeweging zegt achter meer aanslagen te zitten die in de afgelopen weken in de regio werden gepleegd.

Op beelden, gedeeld op sociale media, is te zien hoe mannen en vrouwen na de ontploffing de straat op rennen.

De Taliban, net als IS van soennitische snit, hebben sinds ze de macht in augustus overnamen verscheidene operaties tegen IS uitgevoerd in de hoofdstad Kabul. Grofweg 20 procent van de Afghaanse bevolking hangt de sjiitische variant van de islam aan. Veel van hen behoren tot de Hazara, een etnische groep die al decennia in de verdrukking zit.