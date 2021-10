28-jarige man uit Hoorn overlijdt bij Amsterdam Dance Event: ’Kwestie van domme pech’

Premium Financieel

Column: belegger moet goed wakker blijven bij Philips

Philips trapte het cijferseizoen in Nederland af met een winstwaarschuwing. De koers reageerde nauwelijks omdat daar al rekening mee was gehouden. Vervelender is de terugroepactie van de apparaten tegen slaapapneu. Volgende maand wordt bekend hoe schadelijk de stof is die werd gebruikt.