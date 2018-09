Chris Brown cancelt oud en nieuw-concert

''#TeamBreezyManila! Wegens omstandigheden kan ik het nieuwe jaar niet met jullie inluiden'', twitterde Chris. ''Jammer, aangezien de Philippine Arena een van de beste arena's ter wereld is'', voegde hij later toe. Brown stelde zijn teleurgestelde fans nog even gerust. ''#TeamBreezyManila ik zie jullie in het voorjaar.''

Chris zou eigenlijk een van de hoofdacts zijn tijdens het concert. Het is onduidelijk wat precies die omstandigheden zijn waardoor de ex van Rihanna niet kan optreden in het Oosterse land.