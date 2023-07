OORLOG IN OEKRAÏNE Bekroonde Oekraïense schrijfster overleden na raketaanval in Kramatorsk

KRAMATORSK - De bekroonde Oekraïense schrijfster Victoria Amelina is dinsdag aan haar verwondingen overleden nadat een Russische raket dinsdag een pizzarestaurant in de oostelijke stad Kramatorsk had geraakt.