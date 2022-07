Man (18) komt om door ongeval in Zeeuwse Oudelande

Buitenland

Dodelijk drama voor Belgisch-Marokkaanse familie tijdens vakantie-uitje

Bij een dramatisch verkeersongeval in Marokko zijn drie jonge Belgen omgekomen. Een van hen is volgens Nieuwsblad Youssef Boujamaoui, een jong voetbaltalent. Ook zijn broer en zus waren op slag dood. Alsof het niet erg genoeg was, stierven die dag ook nog drie neven en overleed een tante later aan h...