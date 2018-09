Hoe belangrijk is een dekzeil?

Bij de nieuwbouw van een sloep of tender vormen de buiskap en het afdekzeil vaak een sluitpost. En met dekzeil bedoelen we het zeil dat u elke keer na het varen over de boot spant.

Aan veel boten kun je aflezen dat er omwille van de prijs concessies zijn gedaan aan het materiaalgebruik, de pasvorm en het gebruiksgemak van het dekzeil. Maar goedkoop is vaak duurkoop. Want het is heel vervelend om na een heerlijke vaardag een half uur bezig te moeten zijn met het afdekken van de boot. Of te moeten constateren dat de prachtige sloep er met de buiskap op uitziet als een Pausmobiel. Want een boot ligt vaker stil dan dat deze vaart.

Dus bepaalt het dekzeil voor het grootste deel van de tijd de aanblik van de boot. En dan zijn er ook nog dekzeilen die na een regenbui onder de watermassa doorzakken en de boot via de randen langzaam vol laten lopen. En dat is dramatisch voor het behoud van uw kostbare bezit. Toch is een dekzeil voor veel bootbezitters een onderschat onderdeel.

Hoe zijn uw ervaringen met dekzeilen? Heeft uw dekzeil de perfecte pasvorm en is uw boot in een handomdraai afgesloten? Of hebt u te maken met pietepeuterige sluitinkjes en stugge riempjes die niet met koude handen te bedienen zijn? Bent u tevreden met uw huidige zeil, of lukt het u maar niet om de combinatie van mooi, sterk en gebruiksvriendelijk te vinden? Wij willen het graag van u weten.

Laat uw mening over het belang van een dekzeil voor de boot horen. Later zullen we in de krant en via vaarkrant.nl de belangrijkste ervaringen doorgeven aan de lezers. U kunt uw reactie mailen naar vaarkrantreporter@telegraaf.nl