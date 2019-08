Economische groei zakt terug

Onze economische groei gaat volgens de nieuwste voorspelling van 2,6 procent in de plus vorig jaar, via 1,8 procent groei dit jaar, naar een plus van 1,4 procent komend jaar. Er is dus nog steeds economische groei, maar de plus wordt steeds iets minder fors. Deze week bleek wel dat Nederland het nog steeds stukken beter doet dan bijvoorbeeld buurland Duitsland waar de economie krimpt.

De werkloosheid stijgt volgend jaar licht, maar blijft nog steeds ’uitzonderlijk laag’ volgens het CPB. Dit jaar zouden we uitkomen op 3,4 procent werkloosheid en volgend jaar 3,6.

De koopkracht blijft positief, denkt het CPB. Dit jaar krijgt de doorsnee Nederlander 1,2 procent meer te besteden in de nieuwe raming. Volgend jaar is dat ook 1,2 procent. Die koopkrachtstijging dit jaar is wel minder dan een jaar eerder bij Prinsjesdag werd voorspeld, die verwachting is eerder naar beneden bijgesteld.

De koopkrachtstijging zet echter dus wel door, ondanks minder grote economische groei. Dat komt vooral omdat volgend jaar de stijging van de lonen naar verwachting doorzet, maar volgens de voorspelling staat daar deze keer een veel minder grote prijsstijging (inflatie) tegenover. Daardoor hebben mensen meer profijt van hun extra loon.

Laura van Geest, directeur CPB: “Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland.”