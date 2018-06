Seniorensoos dicht na overlast

De bejaarden maakten het te bont, vertelt directeur Auke de Vries van Patrimonium aan RTV Noord: ,,Ze zitten hier soms al om drie uur 's middags aan het bier en het moet hier geen kroeg worden. Midden in de nacht zijn ze aan het feesten. Dat is niet de afspraak." Het is niet voor het eerst dat de bejaardensoos dicht gaat vanwege overlast. Dat gebeurde in 2013 ook al eens.

Geraniums

De gebruikers van de soos zijn teleurgesteld door het nieuws. Een huilende bejaarde zegt tegen RTV Noord: ,,De mannen drinken in de pauze van het biljart een pilsje, maar is dat nou zo erg? Dat doen ze thuis ook." Een andere senior is bang dat ze binnenkort 'weer achter de geraniums' zit.

Het bestuur van de seniorenflat vindt sluiting te ver gaan. Maar De Vries is meedogenloos, aldus RTV Noord: ,,Op 5 januari is het over en uit."