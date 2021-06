Arrestaties voor grootschalige oplichting met crypto’s: verdachte verkocht eigen munten

In de loods waar agenten op onderzoek uitgingen, stonden verschillende computers die gebruikt worden om cryptomunten te verdienen. De verdachten zijn volgens de politie betrokken bij cryptohandelsplaats Coinhouse.eu. „Als vermoedelijke eigenaar van deze handelsplaats worden zij verdacht van het verduisteren van klanttegoeden en oplichting”, aldus een politieverklaring vrijdag.

De mannen wisten digitale munten te creëren en manipuleren. De 39-jarige verdachte uit Deventer maakte veel reclame voor de munt in de hoop dat mensen er zo veel mogelijk geld in zouden investeren. Zo gaat de waarde namelijk omhoog. Op een forum over cryptovaluta en via oproepen op sociale media als Twitter werden de munten aangeprezen.

„Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht (pump). Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden (dump). Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd”, meldt de politie in een uitleg. De coins waren online gezet als ERSO, MALC en TulipMania.

De politie heeft tijdens het onderzoek onder andere diverse voertuigen ingenomen en beslag gelegd op een woning en meerdere computers en cryptovaluta.

Ⓒ politie

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaarstond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. „Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat kon worden tegengehouden met een QR-code.”

Er zijn ’enkele aangiftes’ binnen van slachtoffers die geld hebben overgemaakt via deze QR-codes. „Steeds meer van ons financiële leven speelt zich online af en dat weten criminelen ook. Criminelen spelen graag in op nieuwe mogelijkheden en het vertrouwen van mensen. Het advies is altijd alert te blijven met linkjes, codes of andere manieren om u ergens naar toe te leiden.”

De politie roept mensen op die investeringen hebben gedaan via Coinhouse.eu en denken opgelicht te zijn, zich te melden.

Wat betreft het investeren in digitale munten heeft de politie ook een advies. „Ook bij de handel in cryptomunten geldt, als een investering te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.”

En verder:

Bekijk goed in welke munt je investeert en met wie je zaken doet. Vertrouw het niet als een onbekende munt in korte tijd enorm in waarde is gestegen

Betaalde reclame voor een onbekende cryptomunt kan duiden op een pump

Geloof niet te gemakkelijk grote winsten die beloofd worden

De combinatie van tijdsdruk en investeren van een groot geldbedrag is zelden een goede combinatie

Privé gegevens zijn privé, deel deze niet

Tips of weet u meer? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl