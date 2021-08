Premium Het beste van De Telegraaf

Redder van vakantiegangers in nood: Coen reed 618 auto’s naar huis

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Ⓒ Rias Immink

Dongen - Je hoopt ze nooit tegen te komen tijdens je vakantie, maar als het noodlot dan toch toeslaat is het een geruststelling dat je auto naar huis wordt gereden door een repatriëringschauffeur. Dat gebeurt zo’n 500 keer per jaar, bijvoorbeeld omdat iemand een been of arm heeft gebroken, of spoorslags naar Nederland moet vanwege een sterfgeval. Brabander Coen Mus was in ruim veertig jaar 618 keer de reddende chauffeur in nood.