Moderne slavernij in Arabische wereld: buitenlandse werksters behandeld als huisdier

De buitenlandse arbeiders die werken aan het Al-Bayt stadion in Qatar zijn maandenlang niet betaald. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Standbeelden van figuren die lang geleden betrokken waren bij de slavenhandel worden op veel plaatsen door woedende menigtes van hun sokkel getrokken. Een stuk stiller is het rond de hedendaagse slavernij. Toch is die wijdverbreid. Met name in de Arabische wereld worden dagelijks miljoenen ’moderne slaven’ uitgebuit en mishandeld.