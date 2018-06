Delfzijl naar Raad van State om gaswinning

En dat is onacceptabel, zegt burgemeester Emme Groot tegen RTV Noord: ,,Ik vind dat wij aan de bevolking moeten kunnen laten zien in hoeverre risico's toenemen of niet." Aardbevingen zouden een extra risico voor het chemiepark kunnen betekenen, aldus Groot: ,,Wij willen weten hoe dat zit en welke maatregelen de minister neemt om dat te voorkomen."

De Delfzijlse burgemeester zegt zich ook zorgen te maken over zijn inwoners: ,,Er zijn mensen die bijna gevangen zitten in hun eigen woning, omdat ze door meerdere omstandigheden niet wegkunnen." Groot pleit daarom voor een hypotheekgarantie.