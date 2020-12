België draait proef met sneltests: in kwartiertje uitslag

Veertien huisartsenpraktijken en zes testcentra doen aan de proef mee, melden Belgische media. Die moet uitwijzen of de sneltests klaar zijn voor gebruik in heel het land. Als mensen niet langer een dag of nog langer hoeven te wachten voor ze weten of ze besmet zijn, kan de opsporing van personen aan wie ze het coronavirus misschien hebben doorgegeven eerder beginnen. Dat maakt het gemakkelijker om het virus te beletten verder om zich heen te grijpen. Bovendien kan een negatieve sneltest misschien ooit veilige toegang bieden tot een theater of stadion.

Alleen mensen die minder dan vijf dagen coronasymptomen hebben, kunnen een sneltest laten afnemen. Wie al langer ziek is, loopt het risico dat de test niet betrouwbaar is. Het experiment loopt tot 6 januari. Als het goed uitpakt, worden de sneltests vervolgens ook elders ingezet.

Vlaamse leerlingen en leraren kunnen binnenkort ook een sneltest ondergaan als ze nauw contact hebben gehad met een besmet persoon. De eerste proeven zijn al begonnen. De scholen in België zijn nog open en alles is de autoriteiten eraan gelegen om dat zo te houden.