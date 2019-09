Nederlanders in het Guinness book of records: ’Het kan altijd gekker’

Miriam Tegels heeft een brei-record. Ⓒ Jan-Paul Kuit

Zo snel mogelijk klappen met één hand, in no-time van schapenwol een trui breien of het grootst aantal kotszakjes ter wereld verzamelen: het Guinness book of records staat vol met de gekste records. En vanaf donderdag worden er weer drieduizend, waarvan negen Nederlandse, aan toegevoegd. Een overzicht van de mafste Nederlandse recordhouders die eerder een plek in het boek wisten te bemachtigen.