Dagje Mereke en Volledam

Een Volendammer zei ooit: er zijn 16 miljoen Nederlanders en 22.000 Volendammers. Geen speld tussen te krijgen. Het is een hechte gemeenschap, gastvrij en met een rijke historie. Bezongen als de parel van de Zuiderzee, vanaf 1880 bewoond door beroemde schilders, de thuishaven van bekende zangers en een must see voor elke toerist.