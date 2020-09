Man vraagt stewardess om mondkapje op te zetten en wordt uit vliegtuig gezet

Op de beelden is te zien hoe een medewerkster tegen hem zegt: „Ik moet u vragen om mee te komen of ik moet de beveiligers erbij halen.” De man is duidelijk verbaasd: „Het enige dat ik deed was iemand vragen om een mondkapje op te zitten.” Ook andere passagiers zijn het er niet mee eens. „Dit klopt niet, dit is belachelijk”, zo is te horen. Iemand anders zegt: „Laat hem gewoon zitten.”

Allegiant Air laat in een reactie weten dat de man storend aanwezig was tijdens de veiligheidsbriefing voorafgaand aan de vlucht. „De passagier bleef dreigementen maken in de richting van de stewardess, tot op het punt dat het intimiderend werd.” Volgens de maatschappij had de stewardess inderdaad haar mondkapje even laten zakken „om door de intercom te praten zodat de briefing voor iedereen duidelijk zou zijn.” Maar volgens Washington Post staat in de richtlijnen van Allegiant Air dat een mondkapje alleen afgezet mag worden om even wat te eten of te drinken.

De man moest zijn weg met een andere vlucht uiteindelijk vervolgen.