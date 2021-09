CDA’er Van Zwol pleit voor nieuwe koers: ’Van de put in praten naar moed geven’

De voorzitter van de wetenschappelijk bureau van het CDA boog zich over de toekomst van de partij die electoraal gezien in de touwen hangt. Komend weekeinde is er een beladen partijcongres gepland waarin over de koers van de partij zal worden gestemd. Er hangen diverse resoluties in de lucht, waaronder een die oproept tot een verzoeningspoging met ex-CDA’er Omtzigt.

„Als politieke vereniging heeft ons CDA het momenteel lastig, om het zacht uit te drukken. Dat is zelf aangedaan leed. Als CDA moeten we kritisch durven kijken naar ons eigen functioneren en naar onze eigen politiek handelen. Het heeft ons niet alleen aan scherpte ontbroken, maar bij tijd en wijle hebben we ons ook mee laten voeren met dan weer neoliberaal denken, dan weer etatistische beleidsvorming (term ter aanduiding van de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting, red.)”, schrijft Van Zwol.

Herstel van vertrouwen is alleen mogelijk door ’herkenbaar politiek handelen door herkenbare CDA’ers’, stelt Van Zwol. Van Zwol trekt een parallel met de leiderschapsstijl van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. „Wie midden in de samenleving staat gaat niet iedereen naar de mond praten. Integendeel. Dat is wat Angela Merkel bedoelt met Die Mitte: koers houden, principes hooghouden. Het is mit ruhiger Hand het algemeen welzijn voor de lange termijn in het vizier houden.”

’Ziekelijk kortetermijndenken’

Het CDA hoeft er wat Van Zwol betreft niet naar te streven alleen maar de grootste partij te willen zijn. Bovendien moet veel meer focus zijn op de langere termijn. „Onze tijd wordt gekenmerkt door een bijna ziekelijk kortetermijndenken. Met het genieten van de dag is niet mis. Met het genieten zonder er rekenschap van te geven dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor anderen en voor generaties na ons, is wel iets mis.”

Vooral de aanpak van de klimaatcrisis moet daarom op de schop. Naast investeren in ’groene industriepolitiek’ - iets wat ook in de ’aanzet tot een regeerakkoord’ van VVD en D66 werd opgenomen - pleit Van Zwol voor een nieuwe CDA-visie. „Van regelzucht naar innovatie. Van belasting van burgers naar ontzorging. Van de put in praten naar moed geven.”

Drugsaanpak

Toch zitten er ook klassieke CDA-thema’s in Van Zwols’ aanbevelingen: politie en justitie moeten worden versterkt ’vergelijkbaar met die van de Italiaanse instanties’ en is een ’fundamentele, structurele aanpak van de drugcriminaliteit, zowel justitieel als cultureel’ nodig om Nederland van de naam „narcostaat” te bevrijden.

’Nieuw leiderschap’ gekraakt

Van Zwol noemt het bovendien een ’ereplicht’ voor politieke partijen om de verhouding van burgers en overheden gezond te maken. „Een zelfkritische analyse van wat de kerntaken en wezensopdracht van de overheid in deze eeuw zijn ontbreekt en zogeheten „radicale ideeën” en „nieuw leiderschap” uit liberale hoek blijven aan de oppervlakte steken. Zo’n analyse moet uitgaan van de wezensvraag wat eigenlijk de bedoeling was en nog is van overheidsingrijpen en -instituties. En die apparaten moeten daarbij hun oorspronkelijke opdracht hervinden.” Hij doelt dan op grote delen van de Belastingdienst en uitvoeringsorganisaties als DUO, UWV en IND.

Zilvervloot

Voor de korte termijn wil de CDA-prominent vooral focus. Focus om bijvoorbeeld het woningtekort op te lossen. „Een betaalbaar huis biedt een fundament voor het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Alle oplossingen zijn denkbaar: van bouwen in het groen tot een nieuwe stad. Maar het credo kan niet alleen „bouwen, bouwen, bouwen” zijn”, verwijst Van Zwol naar de VVD-leus ’bouwen, bouwen, bouwen’.

Van Zwol: „Het is ook nodig om creatief na te denken over het beter benutten van bestaande, grote woningen of het veranderen van kantoor- en bedrijfspanden in woningen.” Een passage die dan wel weer vrijwel identiek is aan de ’„aanzet tot een regeerakkoord’ van VVD en D66.

Om jongeren tegemoet te komen wil de christendemocraat ook een ’zilvervlootrekening van de eenentwintigste eeuw’ openen. „Jongeren moeten niet opgezadeld worden met torenhoge schulden als straf voor hun inzet in studie, stages en kennisverwerving. Niet het maken van schulden, maar sparen moet lonen.”