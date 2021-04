Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen

Van Rij zegt goed contact met Omtzigt te hebben - „ik heb hem en zijn gezin recentelijk persoonlijk bezocht” - en herkent zich wel in een „aantal hartenkreten” van de lokale CDA-afdelingen. „Als het gaat over de ambitie met onze partij, de waardering voor ons gedachtegoed en de urgentie van de controle op het bestuur; de agenda van Pieter Omtzigt”, aldus de tijdelijke opvolger van Rutger Ploum, die vertrok na de verkiezingsnederlaag van het CDA.

Maar Van Rij herkent zich niet in het deel van de brief waarin een CDA-deelname aan een eventueel kabinet-Rutte IV ’ongeloofwaardig’ wordt genoemd en van tafel wordt geveegd. „Het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie”, schreven de afdelingen in hun brandbrief.

„Het is onze politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Wopke Hoekstra die de gesprekken voert in dit proces”, schrijft Van Rij in een eigen brief aan de afdelingen. Van Rij wil, gezien de teleurstellende verkiezingsuitslag voor het CDA, niet dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij zich in deze vroege formatiefase genoodzaakt voelt om zich uit te spreken over een kabinetsdeelname. „Dit is prematuur. We weten nog überhaupt niet welke partijen gaan onderhandelen.” Van Rij verwijst daarbij naar eerdere woorden van Hoekstra, die benadrukte dat de komende periode in het teken moet staan van ’afkoelen’, en het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid.