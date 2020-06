Lintjesregen gaat alsnog door

De meesten van de ruim 3000 nieuwe lintjesdragers kregen tot nu toe alleen een telefoontje van hun burgemeester op de laatste werkdag voor Koningsdag. Op die dag zouden zij anders met een smoes naar het stadhuis zijn gelokt, om hen daar te verrassen. Vrijdag is de verrassing er echter af: iedereen krijgt nu een duidelijke uitnodiging voor de uitgestelde lintjesregen.

,,Het betekent nog niet dat alles vrijdag gaat zoals anders”, zegt een woordvoerder van de Kanselarij der Nederlandse Orden, die de lintjes verzorgt. ,,Gedecoreerden mogen namelijk maar een beperkt aantal vrienden en familieleden meenemen.” Iedereen moet immers op 1,5 meter van elkaar blijven en in grote gemeenten gaat het om tientallen lintjes. ,,Wij kregen van gemeenten te horen dat mensen niet langer wilden wachten”, verklaart de woordvoerder.

In Den Haag vond de uitgestelde lintjesregen afgelopen week al plaats en in Utrecht is het dinsdag zover. Dit is omdat de Haagse burgemeester Johan Remkes per 1 juli wordt opgevolgd door de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Zij wilden de lintjes nog zelf uitreiken.