29 jaar oude boot wint Sydney Hobart

De Wild Rose legde de loodzware, 628 zeemijl lange Rolex Sydney Hobart Race af in 3 dagen, 7 uur, 4 minuten en 43 seconden. Daarmee was hij meer dan een dag langzamer dan Bob Oatley die na twee dagen, 2 uur en 3 minuten als eerste in Hobart arriveerde. Oatley pakte met zijn Wild Oats XI voor de achtste keer de zogenaamde line honours. En dat is een record.

De Tasmaanse zeiler Hickman, inwoner van Hobart, was enorm opgetogen over het winnen van de race op handicap. De boot had een bemanning van veertien koppen, waaronder liefst zes vrouwen. Ook een broer en een zus van de schipper waren als bemanningsleden aan boord.

"Wat we hier gepresteerd hebben, vinden we allemaal heel bijzonder. Sydney Hobart wordt hier als de Mount Everest van het zeilen beschouwd. Of het nu de kameraadschap is of de uitdaging of het alleen op de open zee zijn, het is geweldig om zoveel mensen te zien genieten van het zeilen, of ze nu in een warkkig bootje of op een supermaxi jacht varen."

De winnende schipper mag als een veteraan worden beschouwd. Dit jaar was zijn 38e deelname. "Het laat zien hoe visionair de organisatoren 70 jaar geleden waren. Het handicap systeem maakt het mogelijk dat iedereen kan winnen. In de race is vermoeidheid je grootste vijand. Ik heb dan ook niet veel geslapen. Maar ik heb een geweldige bemanning en kon uitrusten als dat echt nodig was."

Behalve de Tattersall’s Cup kreeg de winnaar ook een kostbaar Rolex horloge. Overigens was Southern Myth het laatste jacht dat na ruim vier dagen zeilen de haven van Hobart binnenliep. Van de 113 gestarte boten kwamen er 103 over de finish. In totaal moesten 14 jachten zich terugtrekken, want er waren 117 aanmeldingen. Onder de uitvallers was ook het supermaxi jacht Perpetual Loyal.