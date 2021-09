Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt weer, lichte stijging positieve tests

Dat zijn 16 patiënten meer dan donderdag, zo staat in de meeste recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen dagen daalde het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen juist licht.

De ic’s behandelen op dit moment 211 ernstig zieke coronapatiënten, 3 minder dan een dag eerder. Er werden 12 nieuwe patiënten met een zware vorm van Covid-19 opgenomen op een ic.

Op de verpleegafdelingen steeg het aantal bedden dat bezet wordt gehouden door een coronapatiënt met 19. In totaal worden nu 462 van zulke patiënten op een verpleegafdeling verzorgd. Er werden afgelopen 24 uur 60 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen.

Ruim 2700 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verandert niet veel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2730 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat zijn er iets meer dan vorige week vrijdag, maar iets minder dan de vrijdag ervoor.

In de afgelopen zeven dagen werden 17.627 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan 2500 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde schommelt nu bijna drie weken rond hetzelfde niveau. De ene dag loopt het iets op, de volgende dag zakt het iets.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 201 inwoners positief. Voor die gemeente is dat het hoogste aantal in meer dan een maand tijd. In Amsterdam kwamen 167 besmettingen aan het licht en in Den Haag kregen 136 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Utrecht (65) en Groningen (57). In 54 gemeenten was er geen enkele positieve test. Dat aantal is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om inwoners van Rotterdam, Schiedam, Amstelveen en Bergen op Zoom. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een tijdje voor dit is geregistreerd.

In de laatste zeven dagen kreeg het RIVM 36 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld iets meer dan vijf per dag. Dat is wel een flinke daling. De laatste keer dat er in een week tijd minder sterfgevallen waren gemeld, was begin augustus.

Reproductiegetal van net onder 1 naar net boven 1

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is vrijdag weer iets omhooggegaan. Het steeg van 0,98 naar 1,02. Feitelijk verandert er niet zo veel aan de huidige stand van de uitbraak. Het aantal besmettingen stijgt niet echt en daalt ook niet.

Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het getal van 1,02 slaat op de situatie van 26 augustus.

Bij een getal van rond de 1 besmet elke persoon die het coronavirus onder de leden heeft gemiddeld ongeveer één andere persoon. Die steekt vervolgens ook weer één ander aan. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe meer mensen besmet raken. Als het cijfer zakt tot ver onder de 1 daalt het aantal nieuwe gevallen en kan de uitbraak langzaam doven.

Het reproductiegetal schoot eind juni omhoog. In ongeveer twee weken tijd ging het van 0,8 naar net geen 3, het hoogste niveau ooit. Dat viel samen met het begin van de vierde golf. Begin juli kelderde het getal even snel. Twee weken na de top stond het op 0,7 en dat was juist het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Daarna kroop het weer omhoog. Begin augustus kwam het getal iets boven de 1 uit en daar blijft het sindsdien hangen.