’Stemmen heeft weinig zin meer’

Langzaam maar zeker heb ik de indruk dat stemmen weinig zin meer heeft. Want dat wilde ik juist voorkomen. Vroeger speelde de Koning(in) een belangrijke rol bij de formatie. Zou hij dat ook kunnen voorkomen of doet mevrouw Schippers het net zo slecht of beter?

Laten we hopen dat er hoe dan ook een kabinet komt wat de meerderheid van de bevolking wilt. GroenLinks hoort daar niet bij!

H. Breevoort, Overberg