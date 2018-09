Bizarre nieuwjaarstradities

Zo is het in ijskoud Siberië, een traditie om het nieuwe jaar in te luiden met een frisse duik in een bevroren meer terwijl je een boomstam vasthoudt! In de rest van Rusland worden wensen op een papiertje geschreven, vervolgens verbrand en in een champagneglas gedaan. Voor 12 januari moet het glas leeg zijn. Proost!

In Estland proberen mensen zeven, negen of twaalf keer te eten op nieuwjaarsdag omdat dit geluksgetallen zijn. Hoe meer je eet, hoe meer geluk op je pad in het nieuwe jaar...

In Myanmar (voormalig Birma) gooien mensen water over elkaar heen om zo het jaar gereinigd te beginnen en in Tsjechië snijden feestvierders appels door de helft. Aan de vorm zien ze dan wat de komende 365 dagen hen in petto hebben.

Ondergoed

Het dragen van rood ondergoed op oudejaarsavond zou in Italië meer liefde, voorspoed en geluk brengen. In Venetië komen mensen bijeen op het St. Marcoplein om mee te doen aan een massale kussessie.

Ook in Argentinië geloven ze in de magische werking van de kleur van het ondergoed. Als je daar een roze onderbroek draagt, trek je in het nieuwe jaar liefde aan. Eet je er die avond ook nog bonen bij, dan is dat een garantie voor baanbehoud of voor een nieuwe baan.

In Bolivia is de kleur van het ondergoed tijdens oud en nieuw geel. Dat zou de kans op voorspoed aanzienlijk vergroten.

Messen weg

In Japan luiden boeddistische tempels in het hele land 108 keer de klok. Veel Japanners geloven dat dit hen reinigt van de zonden van het afgelopen jaar. In China schilderen veel mensen hun voordeur rood. Deze kleur staat voor geluk en voorspoed. Ook verstoppen ze hun messen zodat niemand zich snijdt. Mocht iemand zich wel snijden dan zou dat rampspoed betekenen voor heel de familie in het nieuwe jaar.

In Griekenland worden uien aan de voordeur gehangen als symbool van de geboorte van het nieuwe jaar. Ouders maken hun kinderen de volgende dag wakker door hen met de ui op het hoofd te tikken.

Als de klokken het nieuwe jaar inluiden is het in Turkije de gewoonte je voordeur te openen en zout op de drempel te strooien. Dit zou vrede en overvloed brengen voor je gezin of voor je bedrijf in het nieuwe jaar.

In Denemarken gooien buren hun borden bij elkaar voor de deur stuk. Hoe meer kapotte borden, hoe beter het nieuwe jaar. Om hetzelfde te bereiken worden in Spanje en in diverse Latijn-Amerikaanse landen als de klok twaalf uur slaat twaalf druiven gegeten.

Kerkhof

In Chili startte een familie in Talca een traditie door tijdens de jaarwisseling in te breken op een kerkhof en zo het nieuwe jaar in te luiden met hun overleden geliefden. Tegenwoordig worden begraafplaatsen opengesteld na de mis voor degenen die er behoefte aan hebben.

In de hoop dat het een reislustig nieuw jaar zal worden, lopen mensen in Colombia op 31 december rond met een koffer.

